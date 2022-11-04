اليابان لمجموعة السبع: على الصين النهوض بمسؤولياتها كقوة عظمى

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الجمعة، إنه يجب على الصين أن "تتصرف وفقا لمسؤوليتها كقوة عظمى"، داعيا مجموعة السبع لكبرى الاقتصادات في العالم إلى ممارسة نفوذ على بكين.

وجاء البيان الصادر عن السفارة اليابانية في برلين، حيث يعقد وزراء خارجية مجموعة السبع مباحثات لمدة يومين في مدينة مونتسر الألمانية.

وفي الوقت نفسه، أضاف هاياشي أن من الضروري نقل رسالة إلى الصين بشكل واضح بأنهم "مستعدون للتعاون" في مجالات حيثما كان ذلك ممكنا.

واليابان هي الدولة الآسيوية الوحيدة العضو في مجموعة السبع.

وأشار أعضاء مجموعة السبع خلال مباحثاتهم إلى أن "التعاون الفعال" مع الصين ممكن ضمن إطار عمل النظام الدولي المستند إلى القواعد، على الرغم من مطالبة الصين بتايوان والسعي إلى أراض في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

واستطرد البيان يقول إن مجموعة السبع ترفض أي محاولات أحادية لتغيير النظام الدولي بالقوة.

ودعا وزراء مجموعة السبع إلى "حل سلمي للمشاكل بين الصين وتايوان".

وقال هاياشي إن التجارب الصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية هي "تحدي خطير" وغير مقبولة".

كما تحدث وزراء خارجية المجموعة عن قضايا عالمية أخرى مثل عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا والتعامل مع إيران في المستقبل.

وإلى جانب "عنف الدولة الإيرانية ضد المتظاهرين في احتجاجات مناهضة للحكومة"، تبحث مجموعة الدول الصناعة تقارير عن عمليات تصدير أخرى للسلاح من طهران إلى روسيا.

وقال مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي مؤخرا إنه لا تزال هناك مخاوف من أن إيران يمكن أن تورد أسلحة لموسكو مثل صواريخ سطح - سطح إضافة إلى طائرات مسيرة مقاتلة.

وإلى جانب اليابان وألمانيا، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة السبع، تتألف المجموعة من بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.