الاتحاد الأوروبى: المحادثات النووية مع طهران وصلت إلى طريق مسدود

وصف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، المحادثات بشأن الاتفاق النووى الإيرانى بأنها وصلت إلى «طريق مسدود».

وقال بوريل للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (جى7) بمدينة مونستر الألمانية أمس إن المباحثات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة وصلت إلى طريق مسدود.. ولا يوجد شىء جديد» على هذا الصعيد.

وتطرق المسئول الأوروبى إلى الحرب الأوكرانية قائلا إنه «يتعين على إيران التوقف عن تزويد روسيا بالسلاح»، مؤكدا أن الجانب الأوكرانى قدم للاتحاد الأوروبى أدلة على استخدام طائرات إيرانية مسيرة فى قصف أهداف فى أوكرانيا على الرغم من نفى القيادة الإيرانية هذه الاتهامات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى اتخذ إجراءات ووافق على فرض عقوبات على خلفية تلك القضية التى اعتبر أنها تمثل «انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة».

من جهتهم، دعا وزراء خارجية ​مجموعة السبع عبر بيان فى ختام اجتماعهم بالسلطات الإيرانية​ إلى «احترام التزاماتهم بموجب ​القانون الدولى​»، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.

وأضافوا: «نجدد عزمنا على عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووى»، مشيرين إلى أنه رغم المفاوضات المكثفة بشأن العودة للاتفاق النووى لم تتخذ إيران القرارات اللازمة».