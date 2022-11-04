ملك البحرين: مستعدون للمساعدة في جهود وقف الحرب الروسية الأوكرانية

أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، عن استعداد المملكة للمساعدة في الجهود الرامية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.



جاء ذلك في الكلمة التي القاها ملك البحرين خلال الحفل الختامي لملتقى البحرين للحوار الذي يحمل عنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، في دورته الأولى بالمنامة، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).



واستهل ملك البحرين كلمته بالترحيب، بقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وبفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.



وأعرب ملك البحرين عن تفاؤله بتوصيات الملتقى، معتبرا إياها خير دليل لتقوية مسيرة الإنسانية، لإحياء سبل التقارب والتفاهم بين جميع الأديان والمعتقدات كمدخل أساسي لإحلال التوافق محل الخلاف، وإرساء الوحدة محل الفرقة.



وشدد على تأييده النتائج المهمة التي انبثقت عن الملتقى، وتأكيده على توليها العناية اللازمة، لتأخذ مسارها الصحيح ضمن المساعي التي تبذلها المملكة للإسهام في نشر السلام وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك بين دولنا وشعوبها.



واختتم ملك البحرين كلمته بالقول "تحتم علينا الأوضاع الراهنة، بأن نتوافق أولا على رأي واحد لوقف الحرب الروسية الاوكرانية وبدء مفاوضات جادة لخير البشرية جمعاء، والبحرين على أتم الاستعداد لتقديم ما يتطلبه هذا المسعى".



كان البابا فرنسيس وفضيلة الشيخ الطيب قد وصلا إلى البحرين أمس الخميس؛ للمشاركة في الملتقي بحضور نحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.