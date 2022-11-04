جوني ديب يستأنف ضد فوز آمبر هيرد بدعوى مضادة بعد حصولها على تعويض بقيمة 2 مليون دولار

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حرك جوني ديب، استئنافا ضد فوز آمبر هيرد "الخاطئ" بدعوى مضادة جاءت عقب محاكمة التشهير التي أقامتها ضده.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" عن محامي نجم هوليوود ديب القول، إن الحكم الصادر في صالح نجمة فيلم أكوامان كان "معيبا للغاية"، ولكن يجب أن تظل الأحكام الصادرة في صالح ديب قائمة.

وحصلت هيرد على تعويضات بقيمة مليوني دولار عقب دعوى مضادة تقول فيها إنها تعرضت للتشهير من جانب آدم والدمان، أحد محاميي ديب.

ونصت الدعوى المضادة على أن الممثل "مسؤول بالإنابة" عن التصريحات التي أدلى بها والدمان لصحيفة "الديلي ميل" في 2020 والتي وصفت مزاعم العنف التي تحدثت عنها هوكس بـ"المزحة".

وكان جوني ديب قام بمقاضاة شريكته السابقة بشأن مقال كتبته هيرد لصحيفة "واشنطن بوست" في عام 2018 تحدثت فيه عن تجربتها مع العنف المنزلي، والذي قال محاموه إنها اتهمته زورا بأنه معتدي.

وفي يونيو الماضي، أصدرت لجنة محلفين في محكمة فيرفاكس حكما في صالحه ومنحته تعويضا بقيمة 3ر10 مليون دولار لتشويه سمعته.