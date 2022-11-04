موريتانيا تندد بمقتل 3 من مواطنيها إثر قصف جوي في منطقة بإقليم الصحراء الغربي

نددت الحكومة الموريتانية بمقتل ثلاثة مدنيين موريتانيين في منطقة واقعة في إقليم الصحراء الغربية بقصف جوي بطائرة مسيرة، دون أن تذكر الجهة التي نفذت الهجوم.



وقال وزير التجهيز والنقل الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقه في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس بنواكشوط إن "الحكومة مستاءة كل الاستياء بعد مقتل منقبين موريتانيين على الحدود الشمالية للبلاد".



ووصف الوزير الموريتاني الحادث بـ"الأليم" دون تقديم المزيد من الايضاحات بشأنه.



كما دعا الناطق باسم الحكومة الموريتانية المنقبين "إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الأمنية والإدارية".



كانت الحكومة الموريتانية قد دعت في حوادث مماثلة مواطنيها إلى تفادي الخروج من الأراضي الموريتانية والبقاء في مناطق رخصت لهم للتنقيب اليدوي عن الذهب.



وقتل ثلاثة منقبين موريتانيين في قصف بطائرة مسيرة رجحت مصادر مختلفة أنها تابعة للجيش المغربي بعد دخولهم للأراضي الصحراوية التي تقع فيها عمليات عسكرية متبادلة بين المغرب وجبهة البوليساريو.



وسبق للجيش المغربي أن قصف مرارا منقبين موريتانيين دخلوا خلسة مناطق صحراوية مجاورة لموريتانيا.