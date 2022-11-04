مسؤول قضائي: رئيسة وزراء فنلندا لم تهمل واجباتها الرسمية

خلص مستشار العدل في فنلندا (قاضي القضاة) إلى أن رئيسة الوزراء سانا مارين لم تهمل واجبات منصبها، خلال احتفالات حضرتها في الصيف.

وقال مستشار العدل توماس بويستي في مراجعة للشكاوي بشأن السلوك الترفيهي لرئيسة الحكومة الاشتراكية الديمقراطية (36 عاما) إنه لم يكن هناك أي مبرر للاعتقاد بأن مارين" أهملت واجباتها الرسمية أو انتهكت القانون".

كانت مارين قد تصدرت عناوين الصحف في أغسطس الماضي، بسبب مقاطع فيديو من حفلة خاصة، تظهرها وهي ترقص وتغني مع الأصدقاء. وأثار واحد من مقاطع الفيديو، شائعات بأنه ربما تم تعاطي مخدرات.

ونفت رئيسة الوزراء جميع الاتهامات وخضعت لاختبار الكشف عن تعاطي المخدرات، جاءت نتيجته سلبية.

وفي فنلندا، فإن مستشار العدل المستقل يحقق في شرعية أنشطة الحكومة والرئيس والسلطات. ويمكن أن يقدم مواطنون شكاوي لديه، إذا اشتبهوا في سلوك غير قانوني.