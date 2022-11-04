قيادات الطوائف المسيحية في العالم يرفعون صلاة من أجل السلام في كنيسة سيدة العرب في المنامة

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قال رئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرون إنه شارك اليوم الجمعة، مع قيادات الطوائف المسيحية في العالم في صلاة من أجل السلام في كنيسة سيدة العرب في المنامة.

ترأس الصلاة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان والبطريرك برثلماوس بطريرك القسطنطينية وأكبر قيادة ارثوذوكسية في العالم وآخرون من مختلف الطوائف المسيحية.

وجدد الكاردينال النمساوي، في تصريح اليوم، شكره لملك وحكومة وشعب البحرين على سماحتهم الدينية وإنشاء كنيسة سيدة العرب في المنامة والسماح بإقامة الصلوات بحرية كاملة، في إطار تعزيز التقارب والحوار بين أتباع الديانات السماوية.

يذكر أن كبار القيادات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يشاركون في مؤتمر للحوار حاليا بالمنامة.