جوتيريش يدعو إلى تجديد اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إلى تجديد اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن جوتيريش قال "على الرغم من كل العراقيل التي رأيناها، إلا أن منارة الأمل في البحر الأسود لا تزال ساطعة والمبادرة قائمة".

ومع عودة روسيا إلى المبادرة والسفن تتحرك مرة أخرى من ثلاثة موانئ أوكرانية-وأن معظم شحناتها هي للاستهلاك البشري ومتجهة إلى دول العالم النامي المحتاج - قال جوتيريش إن لديه أولويتين يمضي فيهما للأمام.

وأوضح أن الأولوية الأولى هي التجديد والتنفيذ الكامل للاتفاق، يليها ازالة العوائق المتبقية أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا والتي تشتد الحاجة إليها.

وقال إنه والأمم المتحدة ملتزمان تماما بكلا الهدفين، مشددا على الحاجة إلى معالجة "أزمة سوق الأسمدة العالمية" بشكل عاجل.

وتابع "لا يمكننا السماح لمشاكل إمكانية الوصول إلى الأسمدة العالمية، بأن تتحول إلى نقص عالمي للغذاء".