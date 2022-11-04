البنتاجون: آسيا هي مصدر معظم محاولات سرقة التكنولوجيا الأمريكية السرية

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن معظم محاولات سرقة التكنولوجيا والمعلومات الأمريكية الحساسة أو السرية من الوزارة، مصدرها دول في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ أو الشرق الأدنى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ويركز التقرير السنوي الذي صدر اليوم على الجهود الأجنبية لكشف أفراد لديهم تصاريح أمنية أو استغلالهم، أو الوصول بشكل غير مصرح به إلى معلومات سرية أو تقنيات من القاعدة الصناعية للولايات المتحدة.

وكتب وليام كيه ليتزاو مدير وكالة الدفاع والاستخبارات المضادة والأمن في مقدمة التقرير يقول :لم يكن تهديد الاستخبارات الأجنبية للقاعدة الصناعية الدفاعية لهذه الأمة أكثر قدرة وتطورا وتعقيدا مما هو عليه حاليا، بل هو يعد أكثر تحديا.