سفير فلسطين بلبنان: الاحتلال الإسرائيلي دمر 40% من مساحة قطاع غزة خلال 3 أسابيع

قال السفير الفلسطيي في لبنان، أشرف دبور، إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن تدمير 40 % من مساحة قطاع غزة خلال ثلاثة أسابيع منذ بدء الحرب.



وأشار خلال مقابلة لـ «القاهرة الإخبارية» السبت، إلى استخدام العدو الصهيوني كل الأساليب غير المشروعة طيلة سنوات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال؛ بهدف إضعاف عزيمة الشعب الفلسطيني وبث الرعب داخله؛ من أجل تنفيذ مخططات التهجير.



وأكد رفض الشعب الفلسطيني التام الاستجابة لتلك المحاولات، قائلا: «شعبنا متجذر في أرضه رغم كل ما يواجه من عذاب وألم وموت، ولن نكرر خطأ نكبة 1948»، مشيرا إلى دعوة الاحتلال سكان القطاع الشمالي بالنزوح إلى الجنوب بعد فشل مخطط التهجير إلى خارج الحدود.



وأضاف أن الاحتلال لا يبتغي سوى تصفية القضية الفلسطينية والحضور الفلسطيني على الأرض عبر استهداف المدنيين من الأطفال والنساء ليس وحسب في قطاع غزة؛ بل أيضا بالضفة الغربية والقدس المحتلة.



وأعرب عن أسفه إزاء الدعم الغربي والأمريكي غير المسبوق لسلطة الاحتلال في مواجهة الشعب الفلسطيني، قائلا: «إسرائيل اليوم أصبحت فوق القانون الإنساني؛ نتيجة الدعم الأوربي، الاحتلال لم يكن في حياته يمتلك ما يمتلكه الآن من دعم دولي لا محدود».



وأشار إلى امتداد الانتهاكات الإسرائيلية إلى وضع شبكات التواصل الاجتماعي تحت المراقبة والتجسس على حسابات المواطنين، قائلا: «نحن نرى التوغل الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني اليوم؛ أصبح الفلسطيني إذا استخدم زر الإعجاب على منشور بوسائل التواصل الاجتماعي يحاسب عليه».