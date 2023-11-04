جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس

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أقدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على اقتحام بلدتي قبلان وقريوت جنوب مدينة نابلس، ليل الجمعة/السبت، إلى جانب قرية تل الكائنة جنوب غرب المدينة، بحسب مصادر محلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش في منازل ومركز طبي ومحلات تجارية في هذه البلدات.

وصرح مدير مركز السراج الطبي في قبلان أحمد أزعر، بأن قوات الاحتلال داهمت المركز الطبي وقامت بتفتيش أقسامه وفحص هويات الموظفين والمرضى القاصدين المركز.

وفي إطار التوترات الحالية، شهدت بلدة دير شرف اقتحامًا لقوات الاحتلال حيث داهمت مخبزًا قرب مدخل البلدة الغربي، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وفي قرية تل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها للقرية من محاور متعددة، وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال هذه المواجهات وصادروا دراجة نارية.