تركيا تستدعي سفيرها من إسرائيل بسبب العدوان على غزة

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن تركيا استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والهجمات الإسرائيلية المستمرة عليها، بحسب بيان أوردته وسائل إعلام رسمية.

وكانت السفيرة الإسرائيلية لدى تركيا، قد غادرت البلاد في الشهر الماضي لدواعٍ أمنية بعد اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد، دعما للفلسطينيين.

فيما قالت إسرائيل في وقت لاحق إنها استدعت سفيرتها لتقييم العلاقات الثنائية.

في سياق متصل، أضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تركيا على لائحة محطاته التي شملت أيضا الأردن.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين في إطار جولة في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه قطع جميع الاتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة.