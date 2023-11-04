مسئول أمريكي بارز يرجح دخول الحرب الإسرائيلية على غزة مرحلة جديدة خلال أيام

رجح مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، أن تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة مرحلة جديدة خلال الأيام المقبلة، حيث يعمل جيش الاحتلال تقليص حملته الجوية والتركيز بشكل أكبر على العمليات البرية بشكل أكثر تكتيكية.

وتوقع المسئول الأمريكي، في تصريحات صحفية، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أن تشهد الحملة الجوية الإسرائيلية "انخفاضا في الحدة بالمقارنة بما جرى في السابق، والتحول نحو التركيز على العمليات البرية بهدف التصدي للأنفاق الأرضية التي تستخدمها حركة حماس، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشت بصراحة كبيرة مع إسرائيل قرارات الحرب وطرحت أسئلة صعبة في وقت تعرض فيه الجيش الإسرائيلي لانتقادات دولية بسبب استهداف مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة.

وفيما يتعلق بتوقيت دعوة إدارة بايدن إلى وقف إطلاق النار، أوضح أنه بناء على حجم وطبيعة هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، فإن الظروف لا تسمح بوقف إطلاق النار في الوقت الحالي.

ولفت المسئول الأمريكي إلى أن بلاده تحث إسرائيل على تنفيذ ما يُسمى بالهدنات الإنسانية وتؤكد عليها أنه على الرغم من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يجب عليها الامتثال للقوانين الدولية.

وتابع: «نعتقد أن قرار وقف إطلاق النار سيعتمد على مدى شعور الإسرائيليين بالأمان والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا».

ولليوم الـ29 على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، حيث يُطلق سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة، استشهد على إثرها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516 آخرين.