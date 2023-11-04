 التعدي على صحفية خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الألمانية - بوابة الشروق
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التعدي على صحفية خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الألمانية

برلين - د ب أ
نشر في: السبت 4 نوفمبر 2023 - 10:24 م | آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2023 - 10:24 م

مُنِعَت صحفية من أداء عملها خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت كما تعرضت لاعتداءات بدنية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوات الطوارئ سجلت البيانات الشخصية للمشتبه به وإنها فتحت تحقيقا في هذه الواقعة. ولم يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل.

وحسب تقديرات الشرطة، وصل عدد المشاركين في المظاهرة حتى مساء اليوم إلى 6500 شخص.

كانت العديد من المجموعات المؤيدة للفلسطينيين دعت إلى تنظيم هذه المسيرة الاحتجاجية في كل أنحاء ألمانيا؛ وكانت شرطة برلين قالت إن العديد من الجماعات السياسية اليسارية المتطرفة التي كانت شاركت في "مظاهرة أول مايو الثورية" في عيد العمال في هذا العام، "احتشدت أيضا" للمشاركة في مظاهرة اليوم.

وكانت المظاهرة بدأت عند نافورة نبتون في ساحة الكسندر في وسط برلين في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، ومن المنتظر أن يصل الموكب إلى ساحة بوتسدام.

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