الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 41 فلسطينيا من الضفة الغربية وإصابة 8 بالرصاص خلال اشتباكات بالخليل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة، طالت 41 فلسطينيًا من الضفة الغربية المُحتلة.



وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت 28 فلسطينيًا من جنوب الضفة (26 من الخليل) و(2 من بيت لحم).



وفي مناطق شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ستة من "جنين"، وثلاثة، أحدهم مُصاب، من مُحافظة "نابلس".



وفي رام الله بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال رجلا ونجليه من قرية "دير جرير"، الشرقية، ورجلا آخر من بلدة "نعلين" الغربية والقريبة من الجدار الفاصل بين الضفة وأراضي الـ 48.



وأصيب ثمانية فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال اقتحام الاحتلال لبلدة "بيت أمر" المضطربة شمال مُحافظة الخليل.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودفعت بتعزيزات عسكرية لها بعد مداهمة المنازل والمحال التجارية ومسجد البلدة، ووضع جنود الاحتلال أعلام إسرائيل فوق المنازل التي تمت مداهمتها بعد تفتيشها والعبث بمحتوياتها، وحطموا أثاث بعض البيوت وصور شهداء بعض العائلات وأضرموا النار فيها.



وهددت مخابرات الاحتلال سكان البلدة من وضع صور أبنائهم الشهداء داخل منازلهم.