 قيادي في حماس: لا أهمية لاجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان دون فتح معبر رفح فورا - بوابة الشروق
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قيادي في حماس: لا أهمية لاجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان دون فتح معبر رفح فورا

نواكشوط - د ب أ
نشر في: السبت 4 نوفمبر 2023 - 6:49 م | آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2023 - 6:54 م

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري ورئيس دائرتها السياسية في الخارج، اليوم السبت، إن اجتماع الوزراء العرب في العاصمة الأردنية عمان سيكون بلا أهمية إذا لم يقرر فتح معبر رفح فورا والسماح بتدفق المساعدات الانسانية.

وأوضح أبو زهري، في مؤتمر صحفي في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم، أن الوزراء العرب في اجتماعهم بعمان مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أمام اختبار كبير، مضيفا أنه لا يمكن استمرار إغلاق معبر رفح.

وأضاف أن "المقاومة بخير وتبلي بلاء حسنا وتقتل يوميا العشرات من الجنود الإسرائيليين وتدمر الكثير من آليات الاحتلال  الذي يتستر على خسائره"، مشيرا إلى أن "المقاومة بدأت معركة هي أقرب للمعجزة وتستمر بنفس الإنجاز".

واعترف أن الشعب الفلسطيني "يدفع أثمانا كبيرة لكنها جزء من الحرية التي نريدها نعم معركة مصيرية لأنها تؤسس لترحيل هذا الاحتلال عن أرضها".

وانتقد أبوزهري الإدارة الأمريكية  وقال إنها "شريكة في العدوان وفي الحرب وإن أمريكا وبعض حلفائها الأوروبيين شركاء في العدوان على غزة".

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