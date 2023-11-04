وزير الدفاع اليمني: عمليات عدائية من جانب الحوثيين في مختلف الجبهات

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اتهم وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، السبت، جماعة أنصار الله الحوثية، بتنفيذ عمليات عدائية في مختلف جبهات القتال.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن الداعري قوله إن "مليشيا الحوثي تقوم بتحشيد لمقاتليها وتنفذ عمليات عدائية في مختلف الجبهات".

وأشار الداعري إلى التجارب المريرة مع المليشيا الحوثية التي دأبت على نقض الاتفاقيات والعهود لتثبت في كل مرّة أن عدوها الوحيد هو الشعب اليمني.

وأشاد وزير الدفاع اليمني "بالدعم السخي للتحالف العربي بقيادة السعودية منذ بداية المعركة مع الحوثيين إلى اليوم"، مشيرا إلى أن هذه المواقف ستظل خالدة في وجدان الشعب اليمني.

يأتي ذلك مع استمرار التحركات الدبلوماسية الأممية والدولية لتعزيز مناخ التهدئة العسكرية في اليمن، وصولا إلى تحقيق اتفاق ينهي الحرب المتواصلة منذ نحو تسع سنوات.