قال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 25 سيارة إسعاف خلال الحرب الراهنة على القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن 60 طبيبا استشهدوا حتى الآن خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضح أن الاحتلال يستهدف الأطباء والممرضين على صعيد واسع، مشيرا إلى أن رئيس غرفة عمليات التمريض توجه لمنزله لزيارة جدته ويقوم على خدمتها، لكن المنزل فاستشهد رفقة جدته وعدد من الأطفال.

ولفت إلى استهداف الاحتلال، المدنيين نظرا لإفلاسه أمام المقاومة الفلسطينية لكنه يتوسع في جرائمه ضد المدنيين لإرضاء المستوطنين وكذلك الحكومة المتطرفة.

وذكر أن المستشفيات تعمل منذ بداية الحرب، على ترشيد استخدام الوقود في ظل الشح الشديد وصولا إلى درجة نفاده، موضحا أنه يتم كذلك الاعتماد على تبرعات بالوقود من قِبل المواطنين.

وأضاف أن المولد الرئيسي في مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي توقف عن العمل، وبات العمل معتمدا على المولدات الثانوية التي تعمل لحضانات الأطفال وغرف العمليات.