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آلاف الأشخاص يتظاهرون في لندن تأييدا للفلسطينيين

د ب أ
نشر في: السبت 4 نوفمبر 2023 - 10:40 م | آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2023 - 10:40 م

تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في ميدان الطرف الأغر "ترافالجار"، في لندن مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وصعد بعض المتظاهرين فوق النوافير الشهيرة في الميدان بينما كانت المجموعة السلمية في الغالب تلوح بالأعلام واللافتات وتطلق الألعاب النارية بعد ظهر اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وشوهد متظاهر واحد على الأقل يحمل لافتة كتب عليها "دعونا نحافظ على نظافة العالم" مع صورة لعلم إسرائيلي يلقى في سلة المهملات.

وأدان السفير الإسرائيلي في بولندا لافتة مماثلة عرضت في احتجاج في وارسو ووصفها بأنها "معاداة صارخة للسامية".

وهتف متظاهرون آخرون "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، على الرغم من الجدل حول معنى الشعار.

وكانت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان قد وصفت الشعار في وقت سابق بأنه معاد للسامية وقالت إنه "من المفهوم منه على نطاق واسع" الدعوة إلى تدمير إسرائيل.

ومع ذلك، عارض المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين هذا التعريف.

وتشهد لندن مظاهرات على نطاق واسع، منذ عدة أسابيع للمطالبة بوقف فوري لهجمات إسرائيل على غزة.


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