لا تزال حالة الجدل تسود البرلمان التونسي، مع استمرار المناقشات حول مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، والذي تقدم به مجموعة من النواب مؤكدين الموقف الثابت بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وأن فلسطين يجب أن تحرر من النهر إلى البحر واسترجاع كامل الوطن، وفقا لما نشرت "مونت كارلو" الدولية.

- ما تفاصيل القانون المقترح؟

يتضمن مشروع القانون 6 فصول، وذكر الفصل الثاني منه أن التطبيع سواء أكان اعترافا أو تعامل جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو من دونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة، مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية.

ويجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني.

ووجه مشروع القانون، تهمة الخيانة العظمى إلى كل من تخابر مع الكيان الصهيوني، ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 سنوات و12 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف دينار.

- ما الموقف الرسمي؟

أكد إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان التونسي، أن الرئيس قيس سعيد أبلغه أن مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس، وأن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر لا أقل، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب الشرق الأوسط اللندنية، تساءل وزير الخارجية نبيل عمار، قائلاً: "من نجرم؟.. نحن ليست لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟".

- قيس سعيد والدعاية الانتخابية

وخلال حملته الرئاسية في عام 2019، تحدث "سعيد" بثقة وحزم و تماسك عن وجوب تجريمه.

وشدد على أن مصطلح التطبيع وهو مصطلح خاطئ ابتدع عام 1997، وأن الكلمة الصحيحة هي الخيانة العظمى، مؤكدا أكثر من مرة على كلامه، قائلا إن كل من يتعامل مع الكيان الإسرائيلي خائن، ويجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وذلك خلال مناظرة تليفزيونية جمعته بمنافسه في جولة الإعادة نبيل القروي.