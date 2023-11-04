حكومة غزة: العدوان الإسرئيلي على القطاع دمر 54 مسجدا بشكل كلي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء الجمعة، أن العدوان الإسرائيلي على القطاع دمر بشكل كامل 54 مسجدا، وألحق أضرارا متفاوتة بـ 110 مساجد أخرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس المكتب سلامة معروف، مساء الجمعة، قال فيه: «تضرر 164 مسجداً بفعل العدوان على غزة، منها 54 تعرضت للهدم الكلي، و110 جزئيا، عدا عن استهدافه 3 كنائس لأهلنا المسيحيين في القطاع»، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن الاحتلال يدعي أنه قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمستشفيات.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى على غزة 25 ألف طن من المتفجرات أي ضعف قدرة قنبلة هيروشيما النووية والتي تقدر بـ 12 ألف طن.

ولفت إلى أن أكثر من 212 ألف وحدة سكنية تضررت و 35 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 85 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة من بينها المركز الثقافي الأرثوذكسي.

ونوه بأن الاحتلال استهدف 214 مدرسة تعرضت لأضرار متفاوتة منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.