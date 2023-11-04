كيف كانت مولدات الطاقة الشمسية طوق النجاة لقطاع غزة قبل أن يدمرها الاحتلال الإسرائيلي؟

مع اقتراب اكتمال الحرب من الشهر، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها، والطرق والبنية التحتية في القطاع.



وانتقل ما يزيد على 9 آلاف فلسطيني في ظل الحصار الكامل وافتقار لمقومات الحياة الأساسية ومنع دخول الوقود، والقصف المباشر لأماكن تجمع المدنيين.



وتمادى الاحتلال الغاشم بانتهاكاته، فبجانب قصف المدنيين وصل الأمر لقصف مركبات الإسعاف التي تقل الجرحى، بزعم أن المقاومة الفلسطينية تستخدمها، وهو ما أدى لاستشهاد العشرات أمام بوابة مستشفى الشفاء الطبي.



* مولدات الطاقة الشمسية.. الاحتلال يدمر آخر أمل للحياة بغزة



قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن الاحتلال خلال الساعات الأخيرة تعمد قصف واستهداف كل مقومات الحياة في مدينة غزة.



وأضاف معروف، في بيانه يوم السبت، أن الاحتلال ركز قصفه على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات أو منازل المواطنين، لا سيما في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء.



وتابع أنه تم رصد قصف مولد مستشفى الوفاء ومولد يغذي مؤسسات إعلامية بشارع الوحدة ومولد يغذي عدد من المطاعم في ذات الشارع.



كما قصفت طائرات الاحتلال مشاريع طاقة شمسية على العديد من العمارات والأبنية السكنية وكذلك فوق معهد الأمل للأيتام ومؤسسات أهلية أخرى.



* استهداف الاحتلال لمشاريع الطاقة الشمية يسيل دماء الفلسطينيين



وتتزامن هذه الاستهدافات لقصف الاحتلال لتجمعات المواطنين أمام مستشفى الشفاء والقدس والإندونيسي والنصر، في جريمة مركبة ضد هذه المرافق الصحية والمدنيين النازحين إليها والمحتمين بها.



ووصف معروف الواقعة بـ"المحرقة الإجرامية المسعورة ضد شعبنا وأرضنا ومقدراتنا التي يقوم بها المحتل منذ 29 يوما، ولا يستثني فيها أحد ولا يتوقف أمام أي محرمات أو خطوط حمراء ولا يأبه للقانون الدولي".



وتابع: "ما يحدث هو نتيجة طبيعية للموقف المخزي من المجتمع الدولي ومنظماته الأممية، التي لم تستطع وقف هذه المحرقة النارية أو التخفيف من كارثية الواقع الإنساني بإدخال الاحتياجات الأساسية والمستلزمات المعيشية الضرورية لشعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض لهذه المحرقة".



* الحل الوحيد لتزويد المرافق بالكهرباء.. بداية انطلاق مشاريع الطاقة الشمية في غزة



منذ عام 2006، ويعاني قطاع غزة من أزمة كبيرة في إمدادات الكهرباء جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية آنذاك لمحطة الكهرباء الوحيدة، واليوم حتى مع الحصول على مصادر إسرائيلية ومصرية للكهرباء وشركة وحيدة بالقطاع أصبح انقطاع التيار الكهربائي أمرا روتينيا بالنسبة لـ2.3 مليون نسمة، تمتد لأكثر من 12 ساعة يوميًا.



في عام 2017 بدأت تنتشر في القطاع ألواح خلايات الطاقة الشمسية في كل مكان حيث أصبحت ملاحظة فوق اسطح المنازل والمستشفيات والجامعات، وأعمدة الكهرباء والمرافق العامة على غير المعتاد في القطاع.



وفي عام 2018 أطلقت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالشراكة مع البنك الدولي المرحلة الأولى من مشروع القرض الدوار لتركيب خلايا الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، والمؤسسات تقسط تكلفتها على دفعات شهرية ميسرة بدون أية فوائد، بالإضافة لتركيب أنظمة طاقة شمسية على اسطح بعض المؤسسات الصحية في قطع غزة.



ويأتي تمويل هذا الصندوق من مشروع البنك الدولي لتحسين أداء قطاع الكهرباء حيث تم توقيع اتفاقية العمل بين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة توزيع كهرباء غزة بحضور ممثلي الجهات المانحة، والمؤسسات المحلية والدولية غير الربحية، والوزارات وممثلي البنوك المحلية، بحسب الأمم المتحدة.



يذكر أنه في عام 2018، كان ما يوفر في غزة من طاقة كهربائية فقط 35% من احتياجها الفعلية نتيجة تراجع القطاع والانقطاعات في التيار الكهربائي تصل إلى 12 ساعة وتزداد حدة المشكلة في ساعات الذروة شتاءً وصيفًا لتتقلص ساعات وصل التيار يوميا إلى 3-4 ساعات فقط مما يشكل خطر على حياة المواطنين في القطاع.



وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها نهاية 2019، أن الطاقة الشمسية في غزة أصبحت الحل لتزويد المرافق الخدماتية بالكهرباء في القطاع.



وفي تقرير آخر عام 2021، أعلنت وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، دعمها استخدام الفلسطينيين للطاقة الشمسية الخضراء النظيفة في قطاع غزة لتقليل الاعتماد على الوقود، وخلق فرص عمل لأبناء القطاع.



* مشروع لتوليد 50 ميجاوات.. طاقة أمل قضت عليها الحرب



في سبتمبر الماضي وقبل اندلاع الحرب بأقل من شهر، قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، ان القطاع يحتاج إلى نحو 500 ميجاوات من الكهرباء؛ لتوفير إمدادات كاملة على مدار 24 ساعة، لا يتوفر منها إلا 212 ميجاوات.



وتأتي قدرة الكهرباء المتوفرة للقطاع من دولة الاحتلال بـ 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميجاوات، بحسب سلطة الطاقة الفلسطينية، سبتمبر الماضي.



وكان من المقرر للسلطة ان تدشن مشروع "طاقة أمل" لتوليد 50 ميجاوات من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، ضمن جهودها لإيجاد مصادر بديلة لسد العجز من الطاقة، لكن الحرب أبادت القطاع.



فيما أعلنت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة) وهي شركة خاصة، شهر سبتمبر، عن إطلاق مشروع "طاقة أمل" لتزويد قطاع غزة بنحو 50 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية، بتكلفة 60 مليون دولار.



ولولا الحرب كان سيتم تنفيذ المشروع عبر تركيب خلايا الطاقة الشمسية على مساحات من شارع صلاح الدين الرئيسي (طريق سريع)، الذي يبلغ طوله نحو 45 كيلو مترا، ويمتد على طول قطاع غزة​​​​​، مرحلة أولى للمشروع، لتوليد طاقة من المحطات لضخها في شبكة الكهرباء العامة ومن ثم توزيعها على المواطنين.



وسبق وأن دشنت سلطة الطاقة بالقطاع مشروعا لتوليد نحو 2 ميجاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة خانيونس (جنوب)، وكان يشارف على الانتهاء، ومتوقع أن يتم توليد الكهرباء نهاية العام الجاري وضخها على شبكة الكهرباء العامة، لولا وقوع الحرب الأكثر دموية في تاريخ فلسطين.