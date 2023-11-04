قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تدعم حق إسرايئل في الدفاع عن نفسها ضد حركة حماس التي لا تهتم بالشعب الفلسطيني.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، بعد اجتماع عربي أمريكي في عمّان، اليوم السبت، أن إسرائيل عليها اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين.



وأشار إلى أنّ حماية المدنيين أمر أخلاقي يحب الالتزام به، زاعما أنه يشعر بالألم وهو يرى أطفال فلسطين وهو يُنتشلون من تحت الأنقاض، ويتخيلهم أبناءه.



شدد على أنه طالب إسرائيل وقدم لها خطوات يمكن أن تساهم في حماية المدنيين أثناء عملياتها في غزة، معتبرا أن سقوط مزيد من المدنيين يخدم أهداف حركة حماس.



وعبر عن قلقه بلاده من تصعيد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدا أنه تحدث مع الإسرائيليين بشأن ضرورة وقف هذا العنف.



ولفت إلى أنه يتم العمل على بناء سلام مستدام، داعيا لخلق أرضية تحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.