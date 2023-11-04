رئيس المجلس العسكري السابق في غينيا يهرب من السجن خلال هجوم مسلح

هرب رئيس المجلس العسكري السابق الذي سبق أن حكم غينيا، موسى داديس كامارا، من السجن إلى جانب حلفاء آخرين خلال هجوم مسلح في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

داهم مسلحون مدججون بالسلاح السجن الواقع في وسط العاصمة الغينية كوناكري، في الساعات الأولى من اليوم السبت.

وقالت مصادر قضائية لـ(د.ب.أ) إن المهاجمين تمكنوا من التغلب على الحراس وتحرير كامارا إلى جانب ثلاثة أعضاء سابقين بحكومته العسكرية.

وسُمع دوي إطلاق النار في كوناكري صباح اليوم السبت. وقامت العربات العسكرية بتأمين السجن.

وقال وزير العدل الغيني، ألفونس تشارلز رايت لوسائل الإعلام المحلية صباح اليوم، إننا تمكنا من القبض على أحد حلفاء كامارا الفارين بالفعل. وأغلقت السلطات الحدود.

وأكدت الحكومة أن الوضع تحت السيطرة.

يذكر أن كامارا تولى الحكم في انقلاب قام به في 2008 بالدولة الواقعة في غرب أفريقيا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 14 مليون نسمة.

وفي 28 سبتمبر 2009، قام الجنود خلال مظاهرة من جانب عشرات الآلاف من المدنيين ضد المجلس العسكري، بإغلاق مداخل أحد الاستادات وأطلقوا النار على الحشود. وأعقب ذلك حالات اغتصاب جماعي. وقتل أكثر من 150 شخصا واغتصبت أكثر من مئة امرأة.

وتعرض كامارا لمحاولة اغتيال في ديسمبر 2009.

وحوكم في غينيا مطلع 2022 لدوره المزعوم في المجزرة .