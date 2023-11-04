وزير الخارجية الأردني: تحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن تحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب ونرفض توصيفها دفاعا عن النفس".

وأضاف الصفدي خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع عمّان الذي ضم اليوم السبت وزراء خارجية قطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية والأردن والإمارات ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "نقاشنا كان شاملا وشفافا وعكس مواقف متباينة"، لكنه أكد "الحرص على وقف الحرب في غزة"، بحسب موقع قناة "الجزيرة نت" الإخباري.

وأوضح الصفدي أن المواقف أكدت ضرورة إيصال المساعدات الكافية فورا إلى قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين، متابعا أن القتل وجرائم الحرب يجب أن تتوقف وتحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي.

وتابع: "هذه الحرب لن تجلب لإسرائيل أمنا ولن تحقق في المنطقة استقرارا"، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب و"نرفض توصيفها دفاعا عن النفس".

وأعرب وزير الخارجية الأردني عن قلق بلاده من الأوضاع في الضفة الغربية حيث يسمح للمستوطنين بقتل الفلسطينيين الأبرياء، مشددا: "علينا إيقاف هذا الجنون ووضع حد لإزهاق أرواح الملايين".