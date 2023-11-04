نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية صورة لعلم الاحتلال وهو يرفرف أعلى مئذنة مسجد معاذ بن جبل في مخيم الفوار للاجئين بالقرب من منطقة الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال والمستوطنين اقتحموا مخيم الفوار للاجئين بالقرب من منطقة الخليل في الضفة الغربية، ورفعوا العلم الإسرائيلي على مسجد معاذ بن جبل.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 41 مواطنا فلسطينيا، حيث اعتقل مواطن من نابلس، ومواطنين اثنين من بيت لحم، وستة من جنين، مواطن في رام الله، إلى جانب 26 آخرين في مدينة الخليل، التي شهدت رفع على الاحتلال على مسجد معاذ بن جبل.

ومسجد معاذ بن جبل، يقع في مخيم الفوار بمنطقة الخليل، وسمي بهذا الإسم نسبة للصحابي الأنصاري والفقيه وقارئ القرآن وراوي الحديث معاذ بن جبل، الذي أسلم وهو ابن 18 سنة، وشهد بيعة العقبة الثانية، واستبقاه الرسول في مكة بعد فتحها ليُعلّم الناس القرآن ويفقههم.

رفع العلم الإسرائيلي أثار موجة من الغضب العارم بين المستخدمين بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة على تويتر وفيسبوك، فقال الباحث الفلسطيني خالد عودة الله: "الجيش الإسرائيلي يرفع علم إسرائيل على مئذنة مسجد معاذ بن جبل في مخيم الفوار".

وتابع على صفحته بموقع تويتر: "منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين، ومآذن فلسطين موقعاً للصراع مع هذا المشروع، في البداية كانت المئذنة عقدة عند الصهيوني من ناحية كونها علامة بارزة على هوية المكان لم يملك ما يعادلها فابتكر رمزاً لبرج خزان المياه تعويضاً لشعوره بالنقص أمامها، ومع تطوّر الصراع صار احتلال المئذنة ورفع علمه عليها رمزاً لتصفية الحساب مع نقصه أولاً، وإعلان رمزي لانتصار متوهم على المكان والإنسان ثانياً".

وأضاف: "منذ رفع علم الكيان على مئذنة جامع حسن بيك في يافا عام 1948 وحتى مئذنة جامع معاذ بن جبل في مخيم الفوار عام 2023، ظلت مآذن فلسطين موقعاً للصراع مع الاستعمار".

https://x.com/kodetalah/status/1720702076970225702?

الجيش "الإسرائيلي" يرفع علم "إسرائيل" على مئذنة مسجد معاذ بن جبل في مخيم الفوار.. منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين، ومآذن فلسطين موقعاً للصراع مع هذا المشروع، في البداية كانت المئذنة عقدة عند الصهيوني من ناحية كونها علامة بارزة على هوية المكان لم يملك ما يعادلها فابتكر رمزاً… pic.twitter.com/XB2ShJGg0a — خالد عودة الله (@kodetalah) November 4, 2023

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وقال الإعلامي الجزائري أحمد حفصي على تويتر: "رفع علم إسرائيل على مئذنة مسجد في مخيم الفوار جنوب ⁧‫الخليل‬⁩، فجر اليوم، ‏شكرا لكل مُطبع، متخاذل، ‏العار والخزي لشيوخ الضلال ومن يسير في فلكهم من المنبطحين العرب من المحيط الى الخليج".

https://x.com/ahafsidz/status/1720734171423789518?s=46&t=Zem5hIdzdZhmJm2geCi3mg

رفع علم إسرائيل على مئذنة مسجد في مخيم الفوار جنوب #الخليل فجر اليوم

شكرا لكل مُطبع ،متخاذل

العار والخزي لشيوخ الضلال ومن يسير في فلكهم من المنبطحين العرب من المحيط الى الخليج ! #فلسطين_تقاوم #فلسطين pic.twitter.com/5XEucQ1r0D — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) November 4, 2023

وقالت مريم، إحدى مستخدمات موقع تويتر: "هل فهمتم أنها حرب دينية، الاحتلال يرفع علم إسرائيل على مئذنة مسجد خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل"، فيما قال علي، على صفحته بتويتر أيضا: "الصهاينة يرفعون علم إسرائيل على مئذنة مسجد معاذ بن جبل في مخيم الفوار جنوب الخليل، ‏هذه حرب دينية بامتياز وحكامنا يعلمون ذلك".

وعلق حسام على تويتر: "رفع العلم الصهيوني على المأذنة بهذه الطريقة إهانة للمسلمين"، فيما علق وسيم: "حسبنا الله ونعم الوكيل سينطق الشجر والحجر من صمت البشر".

وعلى موقع فيسبوك، قال حسين: "وينكم يا مسلمين"، فيما علق إسلام: "الموضوع بقي ماسخ بزيادة وبقت حرب علي الناس وعلي الدين وعرفوا إن المسلمين مش هيتحركوا خلاص ولا هيعملوا حاجه وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقالت مي في صفحتها بموقع فيسبوك: "الصباح في غزة بس بيكون كده، قصف مدخل مستشفى النصر للأطفال، قصف خزان مياه عمومى جنوب غزة، قصف مدرسة الفاخورة، قصف بيوت في مختلف الأماكن على نطاق غزة، قصف سوق البساطات في حي الشجاعية، مجا زر من الصبح بتحصل في فلسطين، ومش بس كده، الاحتلال رفع علم إسرائيل على مئذنة مسجد خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل".

وتابعت: "حقيقي مش قادرة أتقبل ده ولا قادرة أتقبل إن المجازر والانتهاكات دى كلها بتحصل قصاد الدول العربية وواقفين ساكتين. خبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله. يارب استودعناك فلسطين وأهلها، يارب عوناً وستراً ومدداً وفرجاً منك لأهل فلسطين فليس لهم سواك يا الله".

https://www.facebook.com/634106371/posts/pfbid0mYPtqB81vcZNPDy31gf3x6X9Nuv9FveZ5Tuhx1Zw9vGzCY73fv7jFySFYcqxPvtTl/?d=n&mibextid=qC1gEa