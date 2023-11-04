السعودية: اجتماع عمان ناقش دور المجتمع الدولي تجاه وقف العمليات العسكرية بغزة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، أن الاجتماع التنسيقي العربي في عمان الذي يشارك فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ناقش دور المجتمع الدولي الملح للاضطلاع بمسئولياته تجاه وقف العمليات العسكرية في غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إن "الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها، وبما يسهم في حقن دماء المدنيين العزل، وإيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني".

وبحث الاجتماع، الموقف العربي الداعي لوقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، إضافةً إلى العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم ، بحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس" اليوم السبت.

ويستهدف الاجتماع تنسيق الجهود للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية، وقد حضره وزراء خارجية، الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويأتي الاجتماع في سياق الجهود الحثيثة للدبلوماسية العربية؛ لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومواجهة ازدواجية المعايير التي يتم التعامل معها حيال الأزمة الإنسانية واسعة النطاق التي خلفها عدوان قوات الاحتلال.