وكالة أونروا تؤكد الهجوم على مدرسة في غزة

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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن إحدى مدارسها في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة "تعرضت لقصف جوي" صباح اليوم السبت.

وأفادت تقارير باستشهاد 20 شخصا جراء الهجوم. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في التقارير.

وقالت جولييت توما، مديرة التنسيق بوكالة (أونروا) في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هناك أطفال ضمن الـ20 شخصا الذين أفادت تقارير باستشهادهم، وأشارت تقارير إلى إصابة العشرات".

وذكرت توما أن وكالة (أونروا) ليست قادرة على التحقق من عدد الشهداء والجرحى بالتحديد. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من المعلومات.

واًضافت توما أن "المدرسة يجري استخدامها كملاذ تابع لوكالة (أونروا) للأسر النازحة. وكانت المدرسة تؤوي 16 ألف شخص نازح داخليا حتى 12 أكتوبر".

وأشارت توما إلى أن ضربة جوية واحدة على الأقل أصابت ساحة المدرسة التي تضم خيام أسر نازحة. وأضافت أن ضربة ثانية وقعت داخل المدرسة حيث تخبز النساء الخبز.