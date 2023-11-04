بلينكن: وقف إطلاق النار حاليا في غزة يمنح حماس فرصة تكرار هجوم 7 أكتوبر

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن وقف إطلاق النار حاليا في قطاع غزة يمنح حركة حماس فرصة إعادة التموضع، وتكرار هجوم السابع من أكتوبر.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، بعد اجتماع عربي أمريكي في عمّان، اليوم السبت، أن هناك قياديا في حركة حماس أكّد قبل أيام أنهم ينوون تكرار الهجوم مرارا وتكرارا.



وأشار إلى أنه لا توجد أي أمة تقبل هذا الأمر، معتبرا أنه من المهم التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسه وتمكينها من أداء ذلك.



وشدد على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة بما يضمن عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه، يجب على إسرائيل حماية المدنيين ومنع سقوط ضحايا من المدنيين.



ولفت إلى أنه من الضروري ضمان وصول المساعدات الإنسانية، معبرا عن شعور بلاده بالقلق إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة.



وأكّد أنه يتم العمل بكل جهد لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير ممرات آمنة أمام المواطنين.