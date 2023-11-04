جيش الاحتلال يعلن تدمير نقطة مراقبة لحزب الله على الحدود اللبنانية

قال جيش الاحتلال، إنه هاجم مجموعتين حاولتا إطلاق نار تجاه أهداف إسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ودمر نقطة مراقبة تابعة لحزب الله.



جاء ذلك في بيان لجيش الاحتلال، صباح السبت نشره على حسابه بمنصة «إكس»، دون أن يحدد أماكن المواقع التي هاجمها داخل الأراضي اللبنانية.



وقال البيان، إن جيش الاحتلال هاجم مجموعتين حاولتا إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفق وكالة الأناضول.



وأضاف البيان أن جيش الاحتلال دمر نقطة مراقبة تابعة لمنظمة حزب الله.



وتشهد الحدود اللبنانية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة 8 أكتوبر الماضي، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.