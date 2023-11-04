مشروع قانون أمريكي يمنع الفلسطينيين من دخول البلاد ويُرحِّل الموجود منهم

أعد عضو مجلس النواب الأمريكي ريان زينك، مشروع قانون من شأنه أن يمنع الفلسطينيين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة ويمكن أن يمهد الطريق لترحيل الفلسطينيين من البلاد.

وبحجة أسباب أمنية، قدم الجمهوري زينك مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي من شأنه أن يمنع حاملي جواز السفر الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي إلى ترحيل الفلسطينيين الموجودين بتأشيرات دخول، وفق وكالة الأناضول.

وزعم زينك، الذي شغل منصب أمين وزارة الداخلية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه أعد مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم «قانون الحماية من التطرف» للحفاظ على سلامة المواطنين الأمريكيين.

وقال زينك عن مشروع القانون الذي وقعه 10 أعضاء جمهوريون في الكونجرس: «بالنظر إلى الظروف والتهديدات التي يتعرض لها نظام الهجرة لدينا، وماضي الإرهابيين الذين يسيئون استخدام إجراءات اللجوء والتأشيرات في جميع أنحاء العالم، فإن المتطلبات الواردة في مشروع القانون هذا ضرورية للحفاظ على سلامة الأمريكيين».

وإذا ما شُرع القانون، ستمنع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية منح حق اللجوء لأولئك الذين يحملون جوازات سفر فلسطينية.