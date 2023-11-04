أعلن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أيَّما اقتضى من الوقت، قائلا: «نريد أن ننهي الحرب بالانتصار سواء استغرق الأمر شهرا أم عاما».

وزعم خلال مؤتمر صحفي أنه: «لن يكون هناك مكان لحركة حماس داخل قطاع غزة بعد الحرب، و الجنود مستعدون للقتال حتى الدقيقة الأخيرة».

وأعلن عن مقتل قائدين بالفرقة 300 بجيش الاحتلال في القتال ضد حزب الله على الجبهة اللبنانية، قائلا: «التقيت قائد الفرقة، وأخبرني أنه شارك في القتال ضد جنود حزب الله، وقاتل حتى قتل قائده خلال المعارك مع حزب الله، وفقد قائديه أحدهما قتل بالجنوب والآخر قتل بالحدود الشمالية».

وأشار إلى استمرار جيش الاحتلال في فرض الحصار على قطاع غزة من اتجاهات الشمال والجنوب، مضيفا أن قوات الاحتلال تخوض معارك واشتباكات ضارية مع عناصر المقاومة، زاعما تدمير الاحتلال البنية التحتية من ملاجئ وأنفاق تابعة لأفراد المقاومة تحت الأرض داخل القطاع.

وأضاف أن قوات جيش الاحتلال تواجه أفراد المقاومة الفلسطينية باستخدام طائرات سلاح الجو والقوات البحرية ومدفعية الدبابات، مدعيا القضاء على الكثير من عناصر المقاومة، قائلا: «هناك تقدم في مراحل القتال والعمليات تسير بشكل جيد، الكثير من عناصر المقاومة قتلوا، وعناصر حماس تتعرض لضربات قوية، ويتم تفكيك قواتهم كتيبة وراء كتيبة».