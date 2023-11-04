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أعداد جريدة الشروق
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فنزويلا: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

وكالات
نشر في: السبت 4 نوفمبر 2023 - 4:18 ص | آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2023 - 4:18 ص

وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، أحداث قطاع غزة بأنها عملية إبادة للفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب خيل على موقع «إكس»، يوم الجمعة: «ما يحدث في غزة عملية إبادة على الطريقة النازية. والصور والأدلة التي نتلقاها كل يوم تظهر جرائم حرب ترتكبها دولة إسرائيل» ، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأضاف أنه يجب وقف البربرية فورا وإدانة هذه الجرائم.

يذكر أن جيش الاحتلال يشن حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدّى إلى استشهاد أكثر من 9 آلاف شخص في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 32 ألفا بجروح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع.

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