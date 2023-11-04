فنزويلا: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، أحداث قطاع غزة بأنها عملية إبادة للفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب خيل على موقع «إكس»، يوم الجمعة: «ما يحدث في غزة عملية إبادة على الطريقة النازية. والصور والأدلة التي نتلقاها كل يوم تظهر جرائم حرب ترتكبها دولة إسرائيل» ، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأضاف أنه يجب وقف البربرية فورا وإدانة هذه الجرائم.

يذكر أن جيش الاحتلال يشن حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدّى إلى استشهاد أكثر من 9 آلاف شخص في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 32 ألفا بجروح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع.