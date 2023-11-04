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أعداد جريدة الشروق
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وزير دفاع الاحتلال: لن ندخل الوقود إلى قطاع غزة.. وسنعثر على يحيى السنوار ونقضي عليه

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
محمد شعبان
نشر في: السبت 4 نوفمبر 2023 - 9:22 م | آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2023 - 9:22 م

زعم وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت؛ استشهاد 12 قائدا من حركة المقاومة الفلسطينية حماس أثناء الغزو البري لقطاع غزة، قائلا: «سنصل إلى يحيى السنوار وسوف نقضي عليه».

وادعى خلال مؤتمر صحفي، أن تسليم قيادات المقاومة أنفسهم طواعية من شأنه إنهاء الحرب سريعا، مضيفا: «في نهاية المعركة؛ لن يكون هناك حماس، وستتوقف التهديدات الأمنية القادمة من قطاع غزة، ونحن لدينا حرية العمل بشكل مطلق تجاه كل من يعتدي على إسرائيل».

وحذر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بعد الخطاب الذي أدلاه الأخير حيال إمكانية الرد على الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة، قائلا: «قواتنا مستعدة للرد على أي محاولة اعتداء، إذا ارتكب نصر الله الخطأ الذي ارتكبه السنوار؛ فإن تبعاته ستكون قاسية على لبنان وسيحسم مصير لبنان».

وتابع: «لا توجد مصلحة لنا في مواجهة حزب الله»، معلنا في الوقت ذاته رفض تزويد قطاع غزة بالوقود.

وأضاف أن حكومة الاحتلال في تواصل مستمر مع الولايات المتحدة بشأن الحرب، قائلا: «هم يتفهمون وضعنا ويتفهمون أنه لن يكون هناك حماس بعد الحرب، ونحن متحدون على رأي واحد».

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