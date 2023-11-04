بلينكن: وقف إطلاق النار سيسمح لـ حماس بإعادة تجميع صفوفها

التقى مبعوثون كبار من الشرق الأوسط مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد يوم من قول المسئول الأمريكي إنه يجب بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي إن وقف إطلاق النار الآن سيسمح ببساطة لحماس "بإعادة تجميع صفوفها وتكرار ما فعلته في 7 أكتوبر" لكنه أيد "توقفات إنسانية" فى الحرب لزيادة وتوسيع تسليم المساعدات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

ودعا وزير الخارجية البلجيكي إلى "ضبط النفس" في الصراع بين إسرائيل وحماس وحذر من العمليات العسكرية العشوائية، في تصريحات نشرت بعد يوم من قول مسئولي الصحة في غزة إن غارة جوية وقعت بالقرب من المستشفى الرئيسي في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف سيارة إسعاف يستخدمها أعضاء في حماس، التي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وتقدر وزارة الصحة التي تديرها حماس أن عدد الشهداء في غزة منذ أن شنت إسرائيل هجمات انتقامية يقترب من عشرة آلاف شخص.

وحذر زعيم حزب الله حسن نصر الله من أن "جميع الاحتمالات" مفتوحة وسط مناوشات شبه يومية على حدود إسرائيل مع لبنان، حيث تتمركز جماعته المسلحة. وفي أول تصريح علني له منذ أن هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، قال نصر الله إن "لا أحد كان يعرف" مسبقا عن خطط الحركة الفلسطينية.