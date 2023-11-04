 سفير إسرائيلي يثير أزمة دبلوماسية: لسنا مسيحيين لنتسامح مع 7 أكتوبر - بوابة الشروق
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سفير إسرائيلي يثير أزمة دبلوماسية: لسنا مسيحيين لنتسامح مع 7 أكتوبر


نشر في: السبت 4 نوفمبر 2023 - 10:22 ص | آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2023 - 10:23 ص

أفاد موقع "واينت" بأن سفير إسرائيل لدى كرواتيا غاري كورين، تورط في مشاجرة كلامية تسببت بحادث دبلوماسي مع صربيا، ما أجبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على التنصل من كلامه.

وفي التفاصيل، فقد عرض السفير كورين للصحافيين الكرواتيين الفيلم الذي أعده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والذي يحتوي على توثيق لما تسميه إسرائيل "المذبحة التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر"، وقال: "نحن لسنا مسيحيين، لذلك لن ندير خدنا الآخر"، في اقتباس من أحد أبرز تعاليم التسامح المسيحية، التي قالها السيد المسيح "لاَ تُقَاوِمُوا الشَّرَّ، بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الأَيْمَنِ فَحَوِّلْ لَهُ الآخَرَ أَيْضًا".

وبحسب موقع روسيا اليوم، أضاف السفير الإسرائيلي أن "الأقلية الصربية كانت محظوظة بعد الحرب في يوغوسلافيا، على عكس الفلسطينيين غير المرحب بهم في مصر والدول العربية"، على حد زعمه.

ووفق الموقع، فإن كلام السفير الإسرائيلي لم يعجب صربيا ما اضطر وزير الخارجية كوهين إلى نشر إخلاء للمسئولية جاء فيه: "نحن لا نتفق مع تصريحات السفير بشكل لا لبس فيه".


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