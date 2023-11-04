 زيلينسكي: بوتين يأمل أن تؤدي الحرب في غزة إلى تحويل الاهتمام عن أوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 4 نوفمبر 2023 7:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي: بوتين يأمل أن تؤدي الحرب في غزة إلى تحويل الاهتمام عن أوكرانيا

(د ب أ)
نشر في: السبت 4 نوفمبر 2023 - 7:41 م | آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2023 - 7:41 م
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، في كييف إن الاهتمام العالمي بالحرب في غزة يصب في مصلحة الآمال الروسية التي تتطلع إلى صرف الاهتمام عن الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية كييف أن روسيا "فهمت أن التركيز سيتحول بعيدا عن أوكرانيا"، ومع ذلك، فهو واثق من أن أوكرانيا سوف تتغلب على هذا التحدي.

وأشار إلى أن بلاده شهدت بالفعل مواقف صعبة للغاية لم تكن فيها أوكرانيا مركز الاهتمام.

وأضاف زيلينسكي: "لكننا نجحنا فى التعامل مع هذا الوضع".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك