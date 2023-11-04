زيلينسكي: بوتين يأمل أن تؤدي الحرب في غزة إلى تحويل الاهتمام عن أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، في كييف إن الاهتمام العالمي بالحرب في غزة يصب في مصلحة الآمال الروسية التي تتطلع إلى صرف الاهتمام عن الحرب المستمرة في أوكرانيا.



وذكر زيلينسكي، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية كييف أن روسيا "فهمت أن التركيز سيتحول بعيدا عن أوكرانيا"، ومع ذلك، فهو واثق من أن أوكرانيا سوف تتغلب على هذا التحدي.



وأشار إلى أن بلاده شهدت بالفعل مواقف صعبة للغاية لم تكن فيها أوكرانيا مركز الاهتمام.



وأضاف زيلينسكي: "لكننا نجحنا فى التعامل مع هذا الوضع".