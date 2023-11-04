بريطانيا تضبط كمية من الكوكايين تبلغ قيمتها السوقية 60 مليون جنيه إسترليني

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قال مسئولون بريطانيون، إن سفينة تابعة للبحرية الملكية ساعدت في ضبط كمية من الكوكايين تبلغ قيمتها السوقية 60 مليون جنيه استرليني (74 مليون دولار) أثناء تنفيذ دوريات في البحر الكاريبي.

وأطلقت المدمرة «اتش إم إس داونتليس»، ومقرها بورتسموث مروحيتها وإيلدكات وفريق القناصة التابع لمشاه البحرية الملكية لاستهداف قارب سريع مشتبه به خلال العملية.

وتأتي عملية الضبط الجديدة بعدما تمكنت المدمرة طراز 45 من ضبط كميات من المخدرات تبلغ قيمتها السوقية 140 مليون جنيه استرليني خلال الصيف.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن متحدث باسم البحرية الملكية قوله: «خلال دورية روتينية لمكافحة المخدرات في البحر الكاريبي أطلقت المدمرة داونتليس مروحيتها وايلدكات وفريق القناصة التابع لمشاه البحرية الملكية لتعقب المركبة المشتبه بها.»

وأضاف المتحدث: «عندما بدأ المهربون في التخلص من شحنتهم غير القانونية، استهدف قناصة الكوماندوز محركات القارب مما تسبب في توقفه.»

وأشار المتحدث إلى أنه تم العثور على 11 حزمة من الكوكايين تزن 330 كيلوجراما.