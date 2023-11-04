 الكرملين يؤكد إحراز تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الروس من غزة - بوابة الشروق
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الكرملين يؤكد إحراز تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الروس من غزة

موسكو - د ب أ
نشر في: السبت 4 نوفمبر 2023 - 10:01 م | آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2023 - 10:01 م

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن موسكو تعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، مؤكدا وجود تقدم في عملية المفاوضات.

وقال بيسكوف: "هناك تقدم معين في المفاوضات. نحن نواصل حوارنا مع جميع الأطراف. الوضع معقد بسبب عدم وجود طرف واحد يمكنه أن يقرر الإفراج عن هؤلاء الرهائن الذين يحملون الجنسية الروسية، وإطلاق سراحهم. القرار يتطلب تنسيق مواقف العديد من الأطراف"، حسبما أوردت قناة "آر تي عربية" الروسية.

وأضاف: "نحن نواصل الآن العملية، ويواصل دبلوماسيونا العمل على هذا الأمر. الحوار مع الجميع ليس سهلا، لكننا عازمون على ضمان إطلاق سراح المواطنين الروس".

وكان عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد، قد أكد أمس الجمعة، أن الحركة على استعداد لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط

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