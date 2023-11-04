مصدر أمني إسرائيلي: أحبطنا محاولات للاعتداء على إسرائيليين في عدة دول منذ بدء حرب غزة

قال مصدر أمني إسرائيلي، إنه جرى إحباط محاولات لما سماه «الاعتداء» على إسرائيليين بدول عدة منذ بدء الحرب على غزة.

جاء ذلك حسبما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، ونقلته وسائل إعلام.

يأتي هذا فيما وقت تسبَّب الدعم الأمريكي والأوروبي غير المحدود لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، في إذكاء نار العنصرية من جديد تجاه المسلمين، لا سيّما الفلسطينيين والعرب منهم في الدول الغربية.

وقال مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية كير (CAIR) إنّه تلقى بين 7 و24 أكتوبر الماضي، 774 شكوى تحيز وعنصرية، فيما تلقى المجلس ما مجموعه 63 طلباً في شهر أغسطس بأكمله، مما يدل على زيادة واضحة في الشكاوى.

ورجح "كير" - أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة - أنّ هذا العدد يمثل أكبر موجة من الشكاوى منذ ديسمبر 2015، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.