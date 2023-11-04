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الداخلية الباكستانية: طرد أكثر من 200 ألف لاجئي أفغاني

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: السبت 4 نوفمبر 2023 - 3:20 م | آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2023 - 3:20 م

ذكرت وزارة الداخلية الباكستانية، اليوم السبت، أنه تم طرد أكثر من 200 ألف لاجئي أفغاني من باكستان حتى الآن، وسط حملة صارمة تشنها البلاد، ضد المهاجرين غير الشرعيين.

وقال وزير الداخلية الباكستاني، سارفراز بوجتي لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن "أكثر من 200 ألف لاجئي أفغاني، تم إعادتهم إلى بلادهم حتى الآن".

وأضاف بوجتي، أن عملية إعادة اللاجئين إلى بلادهم، تجرى بشكل سلس، في جميع نقاط العبور، في إقليمي "باختونخوا" و"بلوشيستان"، اللذين يتاخمان أفغانستان.

يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، عبر أكثر من 160 ألف لاجئي الحدود، من إقليم "خيبر باختونخوا" وأكثر من 50 ألف غادروا البلاد، من إقليم "بلوشيستان" جنوب غرب البلاد.

وأشارت أرقام حكومية إلى أن حوالي 4.4 مليون لاجئ أفغاني، يعيشون في باكستان، و1.7 مليون منهم، لا يحملون وثائق صالحة.

وكانت باكستان قد أعلنت عن ترحيل جماعي للاجئين الأفغان، الذين لا يحملون وثائق أو غير الشرعيين، الذين يعيشون في البلاد، الشهر الماضي، وهي خطوة انتقدتها حكومات غربية وجماعات حقوق إنسان عالمية.


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