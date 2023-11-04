اعتذر وزير الخارجية الكرواتي، جوردان جريليتش رادمان، عن استقباله وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بقبلة خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي، وهي لفتة أثارت انتقادات باعتبارها غير لائقة.

وقال الوزير، إنه لم يدرك على الفور أنه ربما أحرج نظيرته الألمانية، بالتحية الودية خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين، يوم الخميس الماضي.

وتابع الوزير "ربما كانت لحظة حرجة"، حسب وسائل إعلام كرواتية، وأضاف "إذا كان هناك شيء غير مقبول، فإننى اعتذر عنه لمن أخذ الأمور بهذه الطريقة".

وأضاف "لا أعرف ما هي المشكلة، لم أرها، ولم أكن على علم بها، نحن دائما نحيي بعضنا البعض بحرارة.. إنه تفاعل إنساني دافئ بين الزملاء".

وكانت لقطات فيديو للواقعة، قد أظهرت رادمان وهو يحاول تقبيل بيربوك، أثناء التقاط "الصورة الجماعية" للمشاركين في الاجتماع.