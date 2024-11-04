أثار تفوق هجمات الطائرات المسيرة اللبنانية رخيصة الثمن الدهشة في كثير من الأحيان لتفوقها على الدفاعات الجوية الإسرائيلية المعقدة والتي لا تقتصر على القبة الحديدية، ليتساءل الكثير عن أسباب ذلك التفوق للمسيرات البسيطة على آلة دفاعية متطورة.

وتستعرض جريدة الشروق أهم نقاط ضعف دفاعات جيش الاحتلال التي تستغلها المسيرات اللبنانية للهجوم ولاختراق نقاط الدفاع المختلفة.

وذكرت صحيفة تيليجراف أن مئات المسيرات اللبنانية واليمنية والعراقية اخترقت إسرائيل مسببة أضرار بشرية ومادية أكثر من التي سببتها الصواريخ باختلاف أنواعها.

-تخطي الرادار

ونقلت التيليجراف عن أحد مسئولي الموساد، أن المسيرات تقلل من طاقة الكهرباء بداخلها عند اختراق الأجواء، كما تتم صناعتها من ألياف الكربون المستعصية على الكشف الراداري، وتكون النتيجة انخفاض البصمة الرادارية للمسيرات.

وأوضح خبير عسكري لـ أسوشييتد برس، أن طيران المسيرات صغيرة الحجم بارتفاعات منخفضة يجنبها الكشف الراداري، وذلك بجانب انطلاقها من نقاط قريبة من الحدود أسرع من قدرة الرادار على ملاحظتها.

-تكتيك الضرب

وأشارت خبيرة من مركز ألما الإسرائيلي للدراسات، في حوار مع بي بي سي، إلى أن المقاومين اللبنانيين يمهدون جيدا لهجوم المسيرات من خلال ضرب عدد كبير من الصواريخ على ارتفاع منخفض.

وأوضحت أن ضرب الصواريخ بارتفاع منخفض يتطلب من مشغلي القبة الحديدية التعامل اليدوي وهو تعامل صعب يسبب الإرباك؛ لتستغل المسيرات الفرصة للدخول بسهولة.

-كسر القبة الحديدية

وتحدث موقع فيرست بوست عن عدم ملائمة القبة الحديدية الفعالة مع الصواريخ للمسيرات صغيرة الحجم، والتي تطير على ارتفاعات منخفضة، بينما توجد أساليب أخرى أكثر فعالية لعلاج خطر المسيرات.

-المسيرة في مواجهة مع المقاتلة الحربية

وأشارت خبيرة بالشأن الأمني لـ بي بي سي، إلى وجود صعوبة على الطائرات المقاتلة في ضرب المسيرة؛ وذلك نظرًا لبطء سرعتها وعدم قدرة الطائرة المقاتلة على النزول لنفس السرعة وضرب المسيرة.

ولفتت التايمز الإسرائيلية، إلى أن المسيرة التي ضربت معسكر جولاني منذ أسابيع وقتلت 4 جنود كانت مروحية إسرائيلية تلاحقها، ولكن الهبوط الشديد للمسيرة أبعدها عن رادارات الهيليكوبتر لتنجح في هجومها على المعسكر.

-حلول بدائية

وورد بقناة الجزيرة لجوء جيش الاحتلال لحل بدائي للتعامل مع المسيرات من خلال نشر جنود على الأرض للمطالعة بالنظر عند الحدود اللبنانية والإبلاغ عن أي مسيرات مشتبهة تحاول دخول المجال الجوي.