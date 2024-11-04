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إندونيسيا تدرس تحويل دعم الوقود إلى نقدي

جاكرتا - د ب أ
نشر في: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 9:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 9:04 ص

قال وزير الطاقة الإندونيسي بهليل لاهاداليا اليوم الاثنين إن الحكومة تنهي مراجعة سياسات الدعم وتشمل تحويل دعم أسعار الوقود الحالية إلى دعم نقدي يحصل عليه المواطنون الفقراء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إن الرئيس الإندونيسي برابو سبيانتو طلب من وزارة الطاقة الانتهاء من عملية المراجعة خلال أسبوع واحد.

وتستهدف الحكومة من هذه الإجراءات خفض الإنفاق العام مع استمرار دعم الفئات الفقيرة ومنخفضة الدخل.

في الوقت نفسه تعتزم الحكومة الإبقاء على دعم غاز الطهي والوقود المستخدم بشكل خاص في وسائل النقل العام كما هو دون تغيير.

يأتي ذلك في حين تراجع الحكومة الإندونيسية سياسة دعم أسعار الكهرباء في البلاد.

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