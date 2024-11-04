استقرار الحالة صحة للرئيس البرازيلي بعد إصابته في الرأس في أكتوبر

أفاد تقرير طبي باستقرار الحالة الصحية للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث يتعافى من إصابة في الرأس تعرض لها بعد سقوطه في منزله الشهر الماضي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن التقرير الطبي الذي صدر اليوم الأحد من مستشفى سيريو ليبانيس في برازيليا، القول إن الفحوصات الطبية أظهرت "استقرارا مقارنة بالفحوصات السابقة". وأفاد التقرير أن الرئيس سيخضع لفحص آخر خلال أسبوع.



وبعد حادث سقوطه الذي وقع في أكتوبر، ألغى الرئيس لولا رحلة مقررة إلى قازان في روسيا، حيث تجمع قادة 32 دولة لحضور قمة مجموعة بريكس التي استمرت ثلاثة أيام.