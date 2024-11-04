محافظ الغربية: غذاء المواطن خط أحمر ولا تهاون مع المتلاعبين بأسعار السلع

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية اليومية على الأسواق والمحال التجارية، مشددًا على أنه لن يسمح بالمساس بغذاء المواطن، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بأسعار السلع أو التهاون بأرواح المواطنين، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات بمراكز وقرى المحافظة، لا سيما أن غذاء المواطن خط أحمر ولا تهاون بالعبث أو المساس به.

وشدد "الجندي"، خلال متابعته نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها اللجنة المكبرة في مركزي سمنود وبسيون، على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على جميع القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.