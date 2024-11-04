تتجه أنظار العالم غدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد انتخابات رئاسية يختار فيها الناخبون بين المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحسم هذا السباق المحموم إذ تظهر استطلاعات الرأي تقاربا شديدا في حظوظ المرشحين.

ونستعرض في التقرير التالي على نحو مفصل تلك الانتخابات ومسار عملية الاقتراع وصولا إلى إعلان النتائج.



* متى تنطلق الانتخابات الامريكية؟

تنطلق الانتخابات الأمريكية غدا الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر ، وسيتولى الفائز الرئاسة لمدة أربع سنوات بدءًا من تنصيبه في 20 يناير المقبل.

ولن ينتخب الأمريكيون الرئيس فحسب، بل سيختارون أعضاء مجلس النواب الـ435، في حين يجري الاقتراع على 34 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ. ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.

* ما هي الولايات الحاسمة التي تمثل ساحة المعركة الرئيسية؟

وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن الطريق إلى البيت الأبيض يمر فعلياً عبر عدد قليل من الولايات الحاسمة التي تمثل ساحة معركة، والتي تلعب دوراً كبيراً في يوم الانتخابات.

وعادة ما تكون هذه الولايات التي تمتلك 97 صوتا في المجمع الانتخابي، منقسمة تتقلب بين الديمقراطيين والجمهوريين بفارق ضئيل.

وهي 7 ولايات بنسلفانيا (19 صوتا) ونورث كارولاينا (16 صوتا) وجورجيا (16 صوتا) وميشيجان ( 15 صوتا)، وأريزونا (11 صوتا)، ويسكونسن (10 أصوات)، ونيفادا (6 أصوات).

وسيتعين على ترامب للفوز بالرئاسة أن يقلب أريزونا وجورجيا وويسكونسن ونيفادا، التي فاز بها الديمقراطيين بفارق ضئيل في عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أنه في كل سباق رئاسي من الوارد رصد أنماط جديدة تشير إلى دخول ولاية أو أكثر إلى قائمة التأرجح والحديث الآن متزايد عن ولاية فرجينيا (13 صوت في المجمع الانتخابي) التي صوتت في أخر انتخابات رئاسية للديمقراطي جو بايدن لكن منذ ذلك الحين أثرت تقلبات السياسة على الولاية حتى انتخابها حاكما جمهوريا هو جلين يونجكين في نهاية عام 2021.

* كيف يتم الاقتراع؟

يتوجه غالبية الناخبين إلى مركز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الناخبين قد أدلوا بأصواتهم بالفعل في وقت مبكر باستخدام نظام التصويت البريدي أو التصويت المبكر، وبلغ عددهم أكثر من 75 مليون وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ويتم احتساب الأصوات في كل ولاية بعد إغلاق صناديق الاقتراع الخاصة بها، وتختلف أوقات الإغلاق من ولاية إلى أخرى ولكن عملية الفرز تبدأ عمومًا من حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي.

ونظرا لاختلاف التوقيت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يتم فرز الأصوات في الولايات على الساحل الشرقي، بينما لا يزال الناخبون في ولايات مثل ألاسكا وهاواي يشقون طريقهم إلى صناديق الاقتراع.

* ماذا عن نتائج الانتخابات؟

عادة ما يعلن عن الفائز في ليلة الانتخابات، ولكن في عام 2020، استغرق فرز جميع الأصوات بضعة أيام، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وتُعرف الفترة التي تلي الانتخابات بالفترة الانتقالية إذا ما تغير الرئيس. وفي هذه الفترة أيضا تُحدد الإدارة الجديدة، بما ذلك التشكيلة الوزراية، وتُوضع الخطط للفترة الرئاسية الجديدة.

ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين رسميا لتولي منصبه في 20 يناير في حفل يُعرف باسم حفل التنصيب، يُقام على درجات مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.