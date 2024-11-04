إسرائيل تعلن تنفيذ عملية كوماندوز نادرة في سوريا لاعتقال عميل لإيران

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عملية ليلية عابرة للحدود مع سوريا أفضت إلى اعتقال عنصر من "شبكة" تابعة لإيران على الأراضي السورية تخطط لتنفيذ "نشاطات" مستقبلية.



وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في عملية ليلية عابرة للحدود مع سوريا، قوات وحدة إيغوز تحت قيادة الفرقة 210 تعتقل عنصرا من شبكةتابعة لإيران في الأراضي السورية".

وأضاف: "خلال نشاط عملياتي استباقي داخل الأراضي السورية في الأشهر الأخيرة، اعتقلت قوات وحدة إيغوز بمشاركة أفراد الوحدة 504 وبتوجيه استخباراتي، عنصرا من شبكة تابعة لإيران في الجبهة السورية".



وتابع البيان: "المدعو علي سليمان العاصي، مواطن سوري يقيم في منطقة صيدا بجنوب سوريا، تم تجنيده من قبل إيران وكان يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية حول قوات جيش الدفاع في منطقة الحدود لتنفيذ نشاطات إرهابية مستقبلية".

وأردف بيان الجيش الإسرائيلي: "كان العاصي تحت مراقبة دقيقة من قوات جيش الدفاع، ليتم اعتقاله والآن يتم التحقيق معه في إسرائيل".

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن "عملية اعتقال العاصي أحبطت وعرقلت عملية إرهابية مستقبلية وكشفت أسلوب عمل الجهات الإيرانية في جبهة الجولان. تم نقل العاصي لمواصلة التحقيق لدى وحدة 504 وقوات الأمن".

واختتم الجيش بيانه: "سيواصل جيش الدفاع العمل لضمان أمن الحدود ولن يسمح بتموضع المحور الإيراني وتوجيه أنشطة معادية من جنوب سوريا".

وفجر يوم أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ إنزال بحري في منطقة البترون بلبنان واعتقال ما قال عنه "قيادي بارز في حزب الله" واسمه عماد أمهز.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "هذه الغارة التي نفذتها قوات الكوماندوز تعتبر واحدة من عمليات الجيش الإسرائيلي التاريخية في لبنان".

بدوره، أكد والد أمهز في رسالته في حسابه على "فيسبوك"، أن ابنه عماد "قبطان بحري مدني يخضع لدورة تدريبية في معهد مرساة للعلوم البحرية في البترون".