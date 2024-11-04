أستراليا تلغي نظام اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية للجيش بقيمة مليارات الدولارات

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أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، أنها ألغت نظام اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية كان يجري تطويره للجيش.

وكانت شركة لوكهيد مارتين/ أستراليا قد حصلت على مناقصة لبناء نظام اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في مدار ثابت بالنسبة للأرض (جي إي أو) تملكه وتديره وزارة الدفاع في عام 2023.

وقالت الحكومة الأسترالية، حين تم منح العطاء، إنه مشروع بقيمة "مليارات الدولارات" من شأنه أن يوفر أول نظام اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية خاضع للسيطرة السيادية في أستراليا فوق منطقتي المحيطين الهندي والهادئ.

لكن وزارة الدفاع الأسترالية أعلنت أن "التسارع في وتيرة تكنولوجيات الفضاء والتهديدات المتطورة في الفضاء" يعني أن نظام اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية قائم على مدار جغرافي ثابت واحد لم يعد يلبي الأولويات الاستراتيجية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بدلا من حل يعتمد على مدار واحد، يجب على وزارة الدفاع إعطاء الأولوية لقدرة متعددة المدارات لزيادة مرونة قدرة قوات الدفاع الأسترالية."

وأضافت الوزارة أن "هذا القرار يتيح لوزارة الدفاع إعطاء الأولوية للاحتياجات الناشئة، وتضييق فجوات القدرات، ومواصلة دعم انتقالنا إلى قوة متكاملة ومجمعة."

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لشبكة "إيه بي سي" الأسترالية إن ميزانية الدفاع في البلاد تتزايد، لكن حكومته تعطي الأولوية لمشترياتها.

وأضاف: "نحن مهتمون بإعطاء الأولوية لجميع مشترياتنا فيما يتعلق بأصول الدفاع، ولدينا زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع وسنتأكد من أن جميع القرارات التي نتخذها تصب في مصلحتنا الوطنية."