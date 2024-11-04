رئيس الوزراء: مصر لديها أفضل تجربة في تطوير المناطق غير الآمنة على مستوى العالم

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر لديها أفضل تجربة في تطوير وتنمية المناطق غير الآمنة على مستوى العالم.

وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي لإطلاق المنتدى الحضري العالمي، إلى أن القاهرة تمتلك العديد من التجارب الثرية بداية من مشروعات الإسكان للشباب والفئات محدودة الدخل، وتطوير المناطق العشوائية، وكذلك النقل الحضري، والبنية الأساسية للمدن الجديدة الذكية أو الخضراء.

كما نوّه بأن القاهرة مدينة تراثية، تزخر بالعديد من مشروعات التراث العالمي، وأن المنتدى سيشهد نقاشات بشأنها.

وتحدث مدبولي عن مشروع حياة كريمة قائلًا إنه مشروع رائد يعود بالفائدة على حياة نحو 60 مليون مصري.

وأكد رئيس الوزراء أن التغيرات غير المسبوقة والأزمات والصراعات حول العالم تؤثر بشكل مباشر على التنمية الحضرية.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تستضيف نسخة استثنائية من فعاليات المنتدى الحضري العالمي، لافتا إلى أنه ثاني أكبر حدث تنظمه الأمم المتحدة بعد قمة المناخ.